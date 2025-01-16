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УК Петербурга могут начать лишать лицензии за плохую уборку снега

УК Петербурга могут начать лишать лицензии за плохую уборку снега

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь выступил с инициативой о лишении лицензий управляющих компаний, которые не соблюдают правила содержания и ремонта домов, что создает угрозу жизни и здоровью людей.

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