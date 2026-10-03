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Пономарев против системы «осень – весна»: «Два брата-акробата Фурсенко. Один ввел ЕГЭ, переняв программу у американских идиотов, другой – вот такой формат в футболе. Зачем в декабре играть?»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал систему «осень – весна».  – Я всем говорю: почему мы не перейдем на систему «весна – осень»? Сейчас у нас опять перерыв.

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