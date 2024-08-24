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Петербуржцам рассказали, как не отравиться в отелях с системой «все включено»

Петербуржцам рассказали, как не отравиться в отелях с системой «все включено»

Специалисты дали ряд полезных советов будущим отпускникам. Специалисты петербургского управления Роспотребнадзора рассказали о причинах отравления туристов, приобретающих путевки на отдых с питанием по системе «все включено».

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