Петербуржцам рассказали, как не отравиться в отелях с системой «все включено»

Специалисты дали ряд полезных советов будущим отпускникам. Специалисты петербургского управления Роспотребнадзора рассказали о причинах отравления туристов, приобретающих путевки на отдых с питанием по системе «все включено».
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