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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Месси вернулся в Аргентину частным самолетом после ЧМ. Капитан сборной прилетел в Росарио, чтобы отдохнуть и навестить отца, он не встречался с болельщиками

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси во вторник вернулся в Росарио, чтобы отдохнуть несколько дней после поражения в финале чемпионата мира от Испании (0:1).

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