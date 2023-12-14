Ковид уходит? Эксперты рассказали, что стало с некогда опасным вирусом в Приморье

В Приморье на фоне общего роста заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и увеличением доли в них вируса H3N2, больше известного как гонконгский грипп, отмечается снижение заболеваемости COVID-19.
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