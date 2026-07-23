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Регионы России

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Сотрудника Секретной службы США отстранили из-за утечки данных о поездках вице-президента Вэнса

Сотрудника Секретной службы США отстранили из-за утечки данных о поездках вице-президента Вэнса

Утечка информации стала результатом публикации цифрового издания MS Now, в которой подробно освещалось недовольство агентов службы безопасности частыми изменениями графика поездок Вэнса и использованием государственными ресурсами для планирования личных перемещений вице-президента и его семьи.

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