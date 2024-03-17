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Boeing рекомендовал пилотам проверять свои кресла на бортах 787 Dreamliner

Boeing рекомендовал пилотам проверять свои кресла на бортах 787 Dreamliner

В самолете авиакомпании Latam 11 марта произошел инцидент, когда борт ушел в пике из-за того, что стюардесса нажала на переключатель сзади кресла пилота и он потерял управлениеBoeing посоветовал пилотам проверять кресла в кабине на самолетах 787 Dreamliner, чтобы не уйти в пике.

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