Boeing рекомендовал пилотам проверять свои кресла на бортах 787 Dreamliner

В самолете авиакомпании Latam 11 марта произошел инцидент, когда борт ушел в пике из-за того, что стюардесса нажала на переключатель сзади кресла пилота и он потерял управлениеBoeing посоветовал пилотам проверять кресла в кабине на самолетах 787 Dreamliner, чтобы не уйти в пике.