Культурные центры Архангельска подготовили программу ко Дню России

О проведении мероприятий в честь общероссийского праздника информирует городская администрация.12 июня в учреждениях культуры нашего города пройдут следующие мероприятия: Архангельский городской культурный центр: в 12:00 — концерт «Люблю тебя, Россия».
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