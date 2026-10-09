Протесты в Испании оборачиваются гражданской войной

REUTERS/Violeta Santos Moura В столице Испании возникла реальная угроза массовых столкновений. Палаточные лагеря активистов срочно переходят на осадное положение, чтобы их не разгромили и не сожгли ультраправые радикалы.
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