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Протесты в Испании оборачиваются гражданской войной

Протесты в Испании оборачиваются гражданской войной

REUTERS/Violeta Santos Moura В столице Испании возникла реальная угроза массовых столкновений. Палаточные лагеря активистов срочно переходят на осадное положение, чтобы их не разгромили и не сожгли ультраправые радикалы.

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