ЦСКА организует поездку болельщика с ограниченными возможностями на выездной матч

ЦСКА реагирует на инцидент с болельщиком-инвалидом. Ранее мать 15-летнего Александра рассказала, что авиакомпания "Победа" в одностороннем порядке пересадила их на менее комфортные места во время полета, что затруднило пребывание ребенка в самолете из-за проблем со здоровьем.