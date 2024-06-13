ЦСКА организует поездку болельщика с ограниченными возможностями на выездной матч

ЦСКА реагирует на инцидент с болельщиком-инвалидом. Ранее мать 15-летнего Александра рассказала, что авиакомпания "Победа" в одностороннем порядке пересадила их на менее комфортные места во время полета, что затруднило пребывание ребенка в самолете из-за проблем со здоровьем.
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