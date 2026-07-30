Багреева: на портале поставщиков заключили 48 тыс. договоров с помощью бота

За первое полугодие 2026 года на портале поставщиков заключили 48,2 тыс. контрактов по итогам котировочных сессий с использованием специального торгового бота, который помогает поставщикам автоматизировать процесс управления ставками на мини-аукционах.
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