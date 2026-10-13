Президент Кубы осудил санкции США за ухудшение продовольственной ситуации

Президент Кубы Диас Канель осудил влияние санкций США на производство и распределение продуктов питания на Кубе, сообщило информационное агентство Cubadebate 12 октября со ссылкой на выступление на Всемирном продовольственном форуме 2026 года.
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