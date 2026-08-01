Трамп передумал передавать Украине лицензию на Patriot после встречи с Зеленским

Почему Дональд Трамп фактически отозвал своё обещание передать Киеву лицензию на Patriot? Что помешало Зеленскому получить триста перехватчиков для защиты от баллистики этой зимой? Останется ли Starlink инструментом для ударов по российской территории после отказа Трампа? И какие последствия для доллара могут иметь «адские санкции» против России? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.