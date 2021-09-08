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Буйлов: Экс-супруга основателя Natura Siberica пытается отнять бренды у компании

Буйлов: Экс-супруга основателя Natura Siberica пытается отнять бренды у компании

По словам генерального директора компании Сергея Буйлова, основанием для принятия такого решения стал разрыв лицензионного договора с эстонской ОУ Гуд Дизайн, где один из членов правления - Ирина Трубникова, экс-супруга основателя Natura Siberica.

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