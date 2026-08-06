Политолог Асафов: перспективы погашения долгов Украины остаются неясными

Директор лаборатории новых технологий ЭИСИ, политолог Александр Асафов заявил, что государственный гарантированный долг Украины в 2026 году составляет порядка $170 млрд, однако перспективы его погашения остаются неопределёнными.
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