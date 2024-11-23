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  • чвсатпкьл
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Reuters: Трамп может предложить Гренелла на роль спецпосланника по Украине

Reuters: Трамп может предложить Гренелла на роль спецпосланника по Украине

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может выдвинуть бывшего исполняющего обязанности директора Национальной разведки США Ричарда Гренелла на должность спецпосланника для урегулирования военного конфликта на Украине.

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