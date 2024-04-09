В ЯНАО салехардца осудили на 12 лет за убийство знакомого

В Салехарде суд вынес приговор по статье «Убийство» 42-летнему местному жителю. Мужчину, у которого уже есть несколько судимостей, отправили на 12 лет в колонию строгого режима, сообщило следственное управление СК РФ по ЯНАО.
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