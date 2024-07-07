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Китай шокирован решением Путина по Курилам

Китай шокирован решением Путина по Курилам

Китай шокирован решением Путина по Курилам Юлия СоколоваПрезидент России Владимир Путин принял жеское решение, отказавшись от очередного предложения Японии по вопросу урегулирования спорных ( по мнению Японии) Курильских островов.

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