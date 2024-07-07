Китай шокирован решением Путина по Курилам Юлия СоколоваПрезидент России Владимир Путин принял жеское решение, отказавшись от очередного предложения Японии по вопросу урегулирования спорных ( по мнению Японии) Курильских островов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии