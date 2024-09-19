Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 336 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Да вы что?Ему миллиарда взятки мало,илиюу него "работа вредная" нацию изводить?На Украине решили...
  • Eduard
    Россия проиграть не может никогда!В США заявили об ...
  • сергей ямин
    А где была наша разведка, когда у нашей границы сконцентрировалась такая армада ВСУшников и техники? И кто ответит за...В Курской области...

Легендарной Софи Лорен — 90 лет. Как итальянка стала одним из главных секс-символов в истории кино?

Легендарной Софи Лорен — 90 лет. Как итальянка стала одним из главных секс-символов в истории кино?

20 сентября великой итальянской актрисе Софи Лорен исполняется 90 лет. «Лента.ру» вспоминает невероятную судьбу артистки, в которой были необыкновенная любовь с продюсером Карло Понти, карьера в Италии и Голливуде, работа с Кэри Грантом, Марчелло Мастроянни и Марлоном Брандо, съемки в СССР и многое другое.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх