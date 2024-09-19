Легендарной Софи Лорен — 90 лет. Как итальянка стала одним из главных секс-символов в истории кино?

20 сентября великой итальянской актрисе Софи Лорен исполняется 90 лет. «Лента.ру» вспоминает невероятную судьбу артистки, в которой были необыкновенная любовь с продюсером Карло Понти, карьера в Италии и Голливуде, работа с Кэри Грантом, Марчелло Мастроянни и Марлоном Брандо, съемки в СССР и многое другое.