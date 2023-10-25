«Атлетико» сыграл вничью с «Селтиком» в Шотландии

В группе F Лиги чемпионов «Селтик» и «Атлетико» забили друг другу по два мяча – 2:2. Испанский клуб в целом имел преимущество, но ему постоянно приходилось отыгрываться – начиная с 4-й минуты, когда хозяева открыли счет.
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