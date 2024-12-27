Девиз кота: "раз я тебя полюбил – терпи, детка". Всё как у людей. По утрам кот приходит и начинает делать мне непрямой массаж сердца.
прокота
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Девиз кота: "раз я тебя полюбил – терпи, детка". Всё как у людей. По утрам кот приходит и начинает делать мне непрямой массаж сердца.
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