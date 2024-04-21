Террор своих: на Украине военные отняли у бизнесмена 200 000 долларов США Алиса БронскаяВ Вооруженных силах Украины (ВСУ) все чаще появляются случаи, когда военнослужащие предпочитают запугивать мирное население вместо участия в боевых действиях.