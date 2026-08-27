Путин рассказал о многолетнем донорстве крови своего отца

Многолетнее донорство отца Путина Президент России Владимир Путин во время встречи с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой рассказал, что его отец много лет был донором крови.
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