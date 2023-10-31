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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчиков THE FINALS раскритиковали за использование ИИ вместо актёров озву...

Разработчиков THE FINALS раскритиковали за использование ИИ вместо актёров озву...

Разработчиков THE FINALS раскритиковали за использование ИИ вместо актёров озвучки — студия ответила недовольнымУсловно-бесплатный командный сетевой шутер THE FINALS от шведской Embark Studios вскоре после старта открытой «беты» привлёк не только сотни тысяч одновременных игроков в Steam, но и критику от противников использования искусственного интеллекта вместо настоящих актёров озвучения.

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