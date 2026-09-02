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Новости Липецка

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В Тербунах Липецкой области на два дня закроют железнодорожный переезд

В Тербунах Липецкой области на два дня закроют железнодорожный переезд

Переезд закроют на сутки для асфальтирования. Водителям предлагают два маршрута объезда.Движение автомобилей через железнодорожный переезд на станции Тербуны, 497 км ПК 8, временно перекроют из-за работ по асфальтированию зоны переезда.

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