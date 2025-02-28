«Команда первых»: ветераны НКНХ оценили трансформацию предприятия

Ветераны «Нижнекамскнефтехима» оценили развитие нижнекамского предприятия СИБУРа. Экс-руководители посетили операторную нового олефинового комплекса, стройплощадку гексена, обновленные ремонтные мастерские, санитарно-бытовой комплекс.
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