Академик Арцишевский рассказал, как сэкономить на электроэнергии зимой

Ведущий научный сотрудник НТИ МЭИ, академик Академии электротехнических наук России Ян Арцишевский рассказал, что оптимизация теплоизоляции дома, проверка её состояния с тепловизором, пользование бытовой техникой в ночное время и снижение температуры отопительных приборов на несколько градусов помогут сэкономить на электроэнергии зимой.