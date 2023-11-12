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Академик Арцишевский рассказал, как сэкономить на электроэнергии зимой

Академик Арцишевский рассказал, как сэкономить на электроэнергии зимой

Ведущий научный сотрудник НТИ МЭИ, академик Академии электротехнических наук России Ян Арцишевский рассказал, что оптимизация теплоизоляции дома, проверка её состояния с тепловизором, пользование бытовой техникой в ночное время и снижение температуры отопительных приборов на несколько градусов помогут сэкономить на электроэнергии зимой.

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