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Ростуризм направит 6 млрд рублей на благоустройство 31 города России

В тридцати одном городе России получат субсидии на обустройство туристических центров. В общей сумме расходы на это по итогам конкурсного отбора составят 6 млрд рублей, сообщила в своём Telegram-канале руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

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