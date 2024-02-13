Аналитик Муртазин посоветовал проверять качество экрана при покупке восстановленного смартфона

В России развивается рынок восстановленных смартфонов. На какие параметры необходимо обратить внимание при покупке такого гаджета, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с радиостанцией Sputnik.
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