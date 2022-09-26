Киф о дебюте Самсонова за «Торонто»: «Когда ребята приходят в новую команду, они хотят преуспеть. Илья очень хорошо справился»

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф высказался о дебюте Ильи Самсонова за клуб. Голкипер, перешедший из «Вашингтона», провел 2 периода в выставочном матче против «Оттавы» и отразил все 16 бросков.
