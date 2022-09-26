НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

184 подписчика

Киф о дебюте Самсонова за «Торонто»: «Когда ребята приходят в новую команду, они хотят преуспеть. Илья очень хорошо справился»

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф высказался о дебюте Ильи Самсонова за клуб.  Голкипер, перешедший из «Вашингтона», провел 2 периода в выставочном матче против «Оттавы» и отразил все 16 бросков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх