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Нижегородская правда

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В России стала доступна связь 5G

В России стала доступна связь 5G

Сеть 5G официально запустили в России. Мобильная сеть от МТС с пиковой скоростью передачи данных до 1,5 Гбит/с доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе.

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