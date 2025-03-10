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Царьград

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"Ваш коллега работает на Украину": Мошенники по-новому крадут аккаунты в Telegram и обнуляют банковские счета

"Ваш коллега работает на Украину": Мошенники по-новому крадут аккаунты в Telegram и обнуляют банковские счета

Мошенники придумали новую схему обмана, благодаря которой крадут у жертв личные аккаунты в Telegram и обнуляют их банковские счета.

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