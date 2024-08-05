В Петербурге девушка украла пятимесячного ребенка

В Санкт-Петербурге девушка украла ребенка, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает 5 августа пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Санкт-Петербургу.
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