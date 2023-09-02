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26 представителей российских и белорусских делегаций не допущены до ЧМ по борьбе

Объединенный мир борьбы (UWW) не допустил 26 человек из России и Беларуси до чемпионата мира, который пройдет в Белграде с 16 по 24 сентября.

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