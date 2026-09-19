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Президента Латвии потянуло на откровения: Европа, НАТО и Украина отстают в сфере дронов и не могут отразить ракетную атаку РФ

Президента Латвии потянуло на откровения: Европа, НАТО и Украина отстают в сфере дронов и не могут отразить ракетную атаку РФ

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что война с использованием дронов на Украине развивается «молниеносно», и за средствами, которые используются в этой войне, очень сложно поспевать.

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