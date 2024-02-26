Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • ВераВерная
    А эта картинка к чему? Вы в клетке? Сочувствую.Встречайте нового...
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  • wasia
    🤮Встречайте нового...

Встречайте нового иноагента - Ксения Собчак. У скандальной журналистки есть все шансы лишиться 48 миллиардов

Встречайте нового иноагента - Ксения Собчак. У скандальной журналистки есть все шансы лишиться 48 миллиардов

Интересная жизнь с Vera Star О том что вокруг Ксении Собчак продолжают сгущаться тучи, стало понятно после того, как депутат Государственной думы, глава Союза добровольцев Донбасса, политолог, журналист и предприниматель.

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Комментарии
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ВераВерная
&quot;Давно пора признать Ксению Собчак иноагентом&quot; - сказал Александр Бородай. Ну так признавайте! Народ-то давно эту оторву во враги записал, её деятельность с мамашей не под одну статью подпадает, при желании определиться можно, а мы всё в СМИ комментируем призывы чиновников.
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9 час.
w
wasia
🤮
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4 час.
ВераВерная
А эта картинка к чему? Вы в клетке? Сочувствую.
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1 час.

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