Встречайте нового иноагента - Ксения Собчак. У скандальной журналистки есть все шансы лишиться 48 миллиардов

ВераВерная

"Давно пора признать Ксению Собчак иноагентом" - сказал Александр Бородай. Ну так признавайте! Народ-то давно эту оторву во враги записал, её деятельность с мамашей не под одну статью подпадает, при желании определиться можно, а мы всё в СМИ комментируем призывы чиновников.