Встречайте нового иноагента - Ксения Собчак. У скандальной журналистки есть все шансы лишиться 48 миллиардов

Интересная жизнь с Vera Star О том что вокруг Ксении Собчак продолжают сгущаться тучи, стало понятно после того, как депутат Государственной думы, глава Союза добровольцев Донбасса, политолог, журналист и предприниматель.
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