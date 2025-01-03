Когда 2-го надо было на работу..

В фильме "Ирония судьбы", который каждый год показывают на новогодние праздники, и в котором друзья каждый год ходят в баню, после чего один из них по ошибке улетает в Ленинград - есть весьма примечательная фраза, очень характеризующая советское время и одно из его отличий от времени современного.