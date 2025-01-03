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Когда 2-го надо было на работу..

Когда 2-го надо было на работу..

В фильме  "Ирония судьбы",  который каждый год показывают на новогодние праздники, и в котором друзья каждый год ходят в баню, после чего один из них по ошибке улетает в Ленинград - есть весьма примечательная фраза, очень характеризующая советское время и одно из его отличий от времени современного.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
а когда-то в совдепии и 1 января был рабочим днём. Зато День, когда сдох вова бланк - был Праздничным днём!!! ..а вот День Победы при упыре не был Праздничным днём.
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