В Перми на новогодние праздники взлетели ставки на посуточную аренду квартир

В Перми в конце декабря 2024 года повысилась арендная ставка на жилье, которое сдают посуточно. На новогодние праздники средняя цена однокомнатной квартиры составила 2,9 тысячи, что на 10% дороже по сравнению с декабрем 2023 года.
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