Киев признал нехватку резервов на брянском и белорусском направлениях

Украинские власти признали нехватку резервов для прикрытия брянского и белорусского направлений, это заявление прозвучало на фоне действий российских войск по созданию буферной зоны у границ Брянской области.
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