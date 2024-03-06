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Daily Moscow

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WP: Зеленская отказалась посетить выступление Байдена из-за Юлии Навальной

WP: Зеленская отказалась посетить выступление Байдена из-за Юлии Навальной

Супруга Владимира Зеленского Елена отклонила приглашение Белого дома посетить выступление президента США Джо Байдена в конгрессе 7 марта из-за предполагаемого присутствия на мероприятии вдовы Алексея Навального (был внесен в перечень экстремистов и террористов) Юлии.

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