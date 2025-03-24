Дальний Восток поможет восстановить экономику Донецкой Народной Республики

Вице-премьер и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что Дальний Восток готов перейти от восстановления социальных объектов на территории Донецкой Народной Республики к восстановлению её предприятий и экономики.