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В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере

В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере

Следственным подразделением Управления МВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 58-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

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