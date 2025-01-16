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Царьград

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Липецкая область отменила желтую тревогу: объявление главы региона

Липецкая область отменила желтую тревогу: объявление главы региона

Губернатор Липецкой области сообщил об отмене желтого режима воздушной опасности. Введенный в среду вечером, он действовал 11 часов 55 минут.

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