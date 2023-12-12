Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Россия ратифицировала протокол с Белоруссией о «региональной группировке»

Россия ратифицировала протокол с Белоруссией о «региональной группировке»

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола с Белоруссией, согласно которому вводится термин «функционирование региональной группировки» в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

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