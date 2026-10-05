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Воронежские новости

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Восьмилетнюю девочку и женщину сбили прямо перед скорой в Воронеже

Восьмилетнюю девочку и женщину сбили прямо перед скорой в Воронеже

35-летнюю женщину и 8-летнюю девочку сбила «Лада Калина» на улице Урицкого в Воронеже. ДТП произошло прямо перед машиной скорой помощи — медики сразу помогли пострадавшим и отвезли их в больницу.

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