Сейчас все больше исследователей склоняется к тому, что наиболее желаемый и мужчинами, и женщинами тип современной семьи – это серийная моногамия (звучит практически как серийное убийство).
Хочешь изменять – разведись! И потом делай, что хочешь…
Комментарии
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Владимир Соколов
тут дело не в возрасте
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9 час.
Яна
Поэтому нужна одна песочница. Не надо выбирать то, что несовместимо
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8 час.
Я
Яна
Очень даже в возрасте. С возрастом набирается опыт. И если за период взросления изменений не наблюдается, значит человек остаётся в том периоде в котором "замер". Это тоже естественно и это индивидуально для каждого.
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1 час.
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