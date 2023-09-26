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  • Яна
    Очень даже в возрасте. С возрастом набирается опыт. И если за период взросления изменений не наблюдается, значит чело...Хочешь изменять –...
  • Яна
    Поэтому нужна одна песочница. Не надо выбирать то, что несовместимоХочешь изменять –...
  • Владимир Соколов
    тут дело не в возрастеХочешь изменять –...

Хочешь изменять – разведись! И потом делай, что хочешь…

Хочешь изменять – разведись! И потом делай, что хочешь…

Сейчас все больше исследователей склоняется к тому, что наиболее желаемый и мужчинами, и женщинами тип современной семьи – это серийная моногамия (звучит практически как серийное убийство).

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Комментарии
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Владимир Соколов
тут дело не в возрасте
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9 час.
Яна
Поэтому нужна одна песочница. Не надо выбирать то, что несовместимо
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8 час.
Я
Яна
Очень даже в возрасте. С возрастом набирается опыт. И если за период взросления изменений не наблюдается, значит человек остаётся в том периоде в котором &quot;замер&quot;. Это тоже естественно и это индивидуально для каждого.
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1 час.

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