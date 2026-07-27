Семь студентов ТГТУ получили по 1 млн рублей на свои стартапы

Сразу 7 представителей ТГТУ стали победителями Всероссийского конкурса "Студенческий стартап". Конкурс проводится Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта "Технологии", инициированного Минобрнауки России ещё в 2022 году.
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