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Новости Тамбова

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Семь студентов ТГТУ получили по 1 млн рублей на свои стартапы

Семь студентов ТГТУ получили по 1 млн рублей на свои стартапы

Сразу 7 представителей ТГТУ стали победителями Всероссийского конкурса "Студенческий стартап". Конкурс проводится Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта "Технологии", инициированного Минобрнауки России ещё в 2022 году.

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