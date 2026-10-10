Nothing под брендом CMF представит первые портативные Bluetooth-колонки Speaker S и Speaker M

Компания Nothing анонсировала выпуск своих первых портативных Bluetooth-колонок под брендом CMF. Новинки, которые ранее появились в интернете благодаря утечкам из розничных каталогов и федеральной комиссии по связи США, официально будут представлены 12 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Володин предложил...
- Жених Анны Семено...
- Г Посольство России...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым