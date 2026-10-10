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Регионы России

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Nothing под брендом CMF представит первые портативные Bluetooth-колонки Speaker S и Speaker M

Nothing под брендом CMF представит первые портативные Bluetooth-колонки Speaker S и Speaker M

Компания Nothing анонсировала выпуск своих первых портативных Bluetooth-колонок под брендом CMF. Новинки, которые ранее появились в интернете благодаря утечкам из розничных каталогов и федеральной комиссии по связи США, официально будут представлены 12 октября.

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