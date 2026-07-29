Воронежского бойца СВО Николая Спиридонова наградили Орденом Мужества посмертно

Боец Николай Спиридонов также был награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Церемония вручения ордена прошла в россошанской исправительной колонии №8, где служит его супруга Марина Спиридонова.
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