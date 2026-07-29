НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Воронежские новости

5 подписчиков

Воронежского бойца СВО Николая Спиридонова наградили Орденом Мужества посмертно

Воронежского бойца СВО Николая Спиридонова наградили Орденом Мужества посмертно

Боец Николай Спиридонов также был награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Церемония вручения ордена прошла в россошанской исправительной колонии №8, где служит его супруга Марина Спиридонова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии