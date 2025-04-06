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Несуществующие долги по ЖКХ – новая схема мошенников

Несуществующие долги по ЖКХ – новая схема мошенников

Мошенники стали использовать новый способ обмана граждан – схему с несуществующими долгами за ЖКХ. Согласно информации Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационо-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ, злоумышленники раскладывают в почтовые ящики фальшивые квитанции с указанием поддельных QR-кодов для оплаты, в воскресенье, 6 апреля, ТАСС.

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